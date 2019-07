Hviezdna herečka sa vyhýba Instagramu: TOTO je jej dôvod!

LOS ANGELES - Britsko-americká herečka Sienna Miller odmieta používať službu Instagram, pretože ju považuje za utopickú. Tridsaťsedemročná rodáčka z New Yorku to prezradila v rozhovore pre magazín PorterEdit.

"Nemám ani aplikáciu Instagram. Je to veľmi utopické, pretože všetci by sa mali vďaka tomu cítiť v pohode a prepojení, no vidím ľudí, ktorí sú viac mrzutí, vystresovaní a menej prepojení ako predtým. Keď som mala túto aplikáciu, zachytávala som každú jazdu autom, každý jeden okamih. Musíte naozaj chcieť odhaliť váš svet a život a otvoriť sa ľuďom," vyjadrila sa.

Herečka tiež uviedla, že odkedy sa v Hollywoode objavili hnutia Time's Up a MeToo, biznis sa zmenil. "Po prvý raz v živote mi zaplatili značné množstvo peňazí za film, ktorý som nakrútila. Konečne viem, ako sa cítia muži. Nebolo to tak veľa, no viac ako kedykoľvek predtým," dodala.

Zdroj: SITA

Sienna Miller si zahrala napríklad v snímkach Alfie (2004), Casanova (2005), Warholka (2006), Interview (2007), Hviezdny prach (2007), Muž na mieru (2013), Americký ostreľovač (2014), Foxcatcher (2014), Dokonalý šéf (2015) alebo Pod rúškom noci (2016). Za výkon v televíznom filme Dievča (2012) ju nominovali na Zlatý glóbus i televíznu cenu BAFTA. V roku 2010 získala vďaka akčnému sci-fi G.I. Joe (2009) Zlatú malinu pre najhoršiu herečku vo vedľajšej úlohe.