Slávna herečka (40) je z mladého milenca (25) ÚPLNE HOTOVÁ: Intímnosti aj na verejnosti!

PARÍŽ - Je v tom až po uši! Americká herečka Sienna Miller (40) a jej o 15 rokov mladší priateľ - herec a model Oli Green (25) si užívajú spoločné chvíle v Paríži. Dvojica sa spolu objavila na parížskom turnaji French Open a prítomným predviedli, ako to medzi nimi iskrí.

Zaľúbená dvojica sa stala vďačným objektom pre fotografov na tenisovom turnaji French Open, ktorý sa odohrával v Paríži. Zamilovaný pár, vedľa ktorého sedel známy herec Hugh Grant s manželkou, sa od seba po celý čas nevedel odtrhúť.

Galéria fotiek (7) Sienna Miller a Oli Green si na podujatí vymieňali nežné bozky.

Dvojici absolútne neprekážali desiatky fotografov a vymenili si aj niekoľko sladkých bozkov. Hereckí kolegovia tvoria pár 5 mesiacov a vyzerá to tak, že je to medzi nimi naozaj vážne. Prvýkrát sa spolu verejne objavili vo februári na basketbalovom zápase v New Yorku.

Sienna Miller má za sebou viacero nevydarených vzťahov. Herec Jude Law ju dokonca svojho času požiadal o ruku. S iným kolegom - Tomom Sturridge má dcéru Marlowe.