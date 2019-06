Game of Thrones je minulosťou a vy nemáte čo pozerať? Dajte šancu týmto skvelým seriálom

BRATISLAVA - Najpopulárnejší seriál televíznej histórie je definitívne minulosťou. Game of Thrones ukončila svoju púť nie úplne najlepšie, čo mnohí fanúšikovia tvorcom neodpustia minimálne do momentu, kým sa na knižné pulty nedostanú posledné dve knihy, ktoré boli pre seriál predlohou. Teda, ak ich vôbec stihne spisovateľ George R. R. Martin vôbec napísať. Pokiaľ ste sa dostali do bodu, že neviete, aký seriál začať pozerať po konci Hry o Tróny, máme tu pre vás niekoľko alternatív, ktoré si rozhodne obľúbite. A nie, Vikingovia v tomto zozname nie sú.