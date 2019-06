Instagram plný sexi FOTO a zrazu... Známa prsaňa poriadne zaskočila followerov!

LOS ANGELES - Odkryla viac, než len svoje telo! Ak zavítate na instagramový profil modelky Demi Rose (24), nájdete tam samé sexi zábery v úsporných bikinách alebo odvážnych outfitoch. Kráska momentálne zaskočila viacerých priaznivcov, keď sa s nimi podelila o smutné informácie zo svojho súkromia. Známej brunetke totiž zomrela mama. A to zhruba len osem mesiacov od chvíle, čo pochovala otca.

Demi Rose má hlavu v smútku! Navždy ju opustila milovaná mama Christine, ktorá zomrela vo veku 64 rokov. „Nebo dnes získalo anjela,” oznámila na svojom instagrame kráska, ktorá fanúšikov priam denne zásobuje fotkami svojho oblého tela.

Mnohých nepochybne zaskočilo, že Demi pred nimi takto odkryla svoje súkromie. Smutné je, že mamina smrť prišla zhruba osem mesiacov po tom, čo jej zomrel otec.

Demi Rose prišla o svoju milovanú mamu. Zdroj: Instagram

Demi Rose v októbri pochovala svojho otca. Zdroj: Instagram

Pre Demi, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala aj románikom s raperom menom Tyga, boli rodičia veľkou oporou. A z rozhovoru, ktorý modelkina mama v minulosti poskytla médiám, je jasné, že nemali problém s tým, ako sa prezentuje. „Vôbec nám to nevadí. Hovorila, že nikdy nebude pózovať celkom nahá. Jej fotky sú provokatívne, ale každú jednu nám ukázala. Stojíme za ňou. Je predsa krásne dievča. Ak sa ma čím pochváliť, tak nech to aj urobí,” vyjadrila sa Christine.

Demi zastihli smutné správy počas toho, ako si v L.A. plnila pracovné povinnosti. Zaujímavé je, že ju navštívili dva vtáky, o ktorých sa nazdáva, že by to mohlo byť akýmsi znamením, že na ňu mama a otec stále dohliadajú.

Zdroj: Instagram