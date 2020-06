TELO známej sexice pod kritikou: Odhalila šokujúce tajomstvo z minulosti!

Nevhodná poznámka! Demi Rose sa živí ako glamour modelka. A zrejme mnohí chlapi nám dajú za pravdu, že jej postava je zaoblená na tých správnych miestach. Sexi brunetka navyše nepatrí medzi hanblivky a jej instagram je plný dráždivých záberov. Spomenúť možno fotku z izolácie, na ktorej sa celkom nahá vyhrievala na slnku.

Demi Rose sa vyhrievala na slniečku celkom nahá. Zdroj: Instagram

A aj keď muži a dokonca mnohé ženy krásku ospevujú, jeden z followerov jej nelichotil. „Vyzerá to tak, že si počas karantény pribrala,” napísal jej pod jednu z fotiek. „Ľudia by pri svojich komentároch mali byť viac opatrní a mohli by rozmýšľať nad tým, čo hovoria. Keď som bol mladšia, trpela som poruchami príjmu potravy. Vážila som 37 kg,” poznamenala vo videu, ktoré zverejnila v rámci insta stories Demi. „Nie je mi príjemné, keď mi niečo také hovoríte. Ja sa mám rada. Majte sa aj vy radi a nevšímajte si, čo si o vás ini myslia,” dodala.

Demi Rose svoje telo miluje. A pohľad naň zbožňujú aj mnohí muži. Zdroj: Instagram

Demi Rose má takéto sexi krivky. Zdroj: Instagram