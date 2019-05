Paparazzi FOTO DiCapria s mladou milenkou vás pobavia: Leo, ty si božský!

LONDÝN - Ruku hore, ktorá by ho brala! Charizma, rozprávkový majetok, snaha ochrániť životné prostredie a v neposlednom rade soška Oscara sú dôvody, prečo je Leonardo DiCaprio (44) veľmi žiadanou partiou. Aktuálne paparazzi zábery však odhaľujú ďalšiu maličkosť, za ktorú má slávny herec ešte bod k dobru.

Kvôli Medzinárodnému filmovému festivalu sa to v Cannes momentálne hemží samými celebritami. Čaro Francúzskej riviéry si užívajú aj slávny herec Leonardo DiCaprio a jeho 21-ročná milenka Camila Morrone. Práve ona žiarila na slávnostnej premiére drámy Mickey and the Bear, v ktorej stvárnila jednu z ústredných postáv.

Camila Morrone na slávnostnej premiére žiarila. Zdroj: profimedia.sk

„Festival v Cannes bol pre mňa odjakživa úžasný a zúčastniť sa ho bolo mojím veľkým snom,” vyjadrila sa prostredníctvom instagramu kráska, ktorá si záujem o svoju osobu celkom užíva.

V porovnaní s ňou sa však Leo červenému kobercu vyhýba. Neušiel ale pozornosti bulvárnych fotografov. A tým sa veru podarilo zvečniť ho v nezvyčajnej polohe.

Camila, podobne ako iné modelky a začínajúce herečky, dbá o to, aby boli fotky na jej instagramovom profile dokonalé. Zábery paparazzov odhalili, že je to práve slávny umelec, kto jej robí osobného fotografa. Kým sa kráska v bodkovaných šatách predvádzala a vykrúcala, DiCaprio ochotne cvakal ako o dušu. Určite nám dáte za pravdu, že na toto by mnohí muži nemali trpezlivosť. Škoda len, že je ten Leo taký prelietavý...

Kým sa Camila predvádzala, Leonardo ju ochotne fotil. Zdroj: profimedia.sk