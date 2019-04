Najobávanejší televízny kat nasadil drastickú diétu: Žiadne mäso ani cukor!

LOS ANGELES - Anglický hudobný magnát Simon Cowell prestal jesť niektoré potraviny. Rodák z Londýna, ktorý v októbri oslávi 60. narodeniny, to prezradil v rozhovore pre noviny The Sun.

"Môj priateľ, ktorý je lekár, mi odporučil, aby som sa porozprával s odborníkom. Bol som alergický na melón, takže som ho šesť mesiacov nejedol. Ten chlapík mi to všetko vysvetlil a dalo mi to zmysel, takže som počas 24 hodín zmenil diétu a už som sa nepozrel späť. Cítite sa lepšie, vyzeráte lepšie. Prestal som jesť veľa vecí, ktoré by som nemal jesť, a to najmä mäso, mliečne výrobky, pšenicu, cukor. To sú tie štyri hlavné veci. Bolo to jednoduchšie, ako si myslíte," povedal.

Simon Cowell sa stal verejne známym najmä ako porotca v súťažiach Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent a American Idol. Okrem toho je aj vlastníkom televíznej spoločnosti Syco TV a hudobného vydavateľstva Syco Music, ktoré stojí napríklad za britsko-írskou formáciou One Direction. Vytvoril tiež medzinárodnú opernú pop-vokálnu skupinu Il Divo. V rokoch 2004 a 2010 nechýbal v stomiestnom zozname najvplyvnejších ľudí podľa magazínu Time.