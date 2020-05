Šoubiznisom otriasa milostný škandál: Namiesto svadby toto!

Viac ako len kolegovia? Aj takéto dohady sa vedú o vzťahu, ktorý medzi sobou majú mať Simon Cowell a Mel B. Dvojica spolu pôsobila v šou America´s Got Talent. V uplynulých dňoch sa však o nich hovorilo aj ako o údajných milencoch.

Simon Cowell a Mel B Zdroj: Instagram M. B.

Portál mirror.co.uk uvádza, že Lauren, ktorá má so Simonom 6-ročného syna Erica, mu vyrobila poriadne žiarlivostné scény. Prostredníctvom sms správ konfrontovala aj samotnú Mel B. Obaja všetky klebety vehementne popierajú.

Mel B, ktorú preslávilo pôsobenie vo formácii Spice Girls, to riadne nahnevalo. „Lauren zavolala a trvala na tom, že medzi ňou a Simonom k ničomu nikdy nedošlo,” uviedol pre médiá zdroj zo speváčkinho okolia. „Každý, kto má pozná, dobre vie, že by som nikdy ani nerozmýšľala nad tým, aby som to nejakej žene urobila. Je to proti všetkým mojim zásadám,” poznamenala na svoju obranu Spajska.

Aký dopad budú mať tieto klebety na vzťah Simona a Lauren, uvidíme zrejme čoskoro. Je ale dosť pravdepodobné, žebrunetka sa nedočká toho, aby sa stala oficiálnou manželkou porotcovského kata. Ako sám v minulosti poznamenal, na manželstvo v šoubiznise neverí.