Obrovská strata pre hudobný svet: Členovia známej skupiny zomreli pri dopravnej nehode!

Stephen Fitzpatrick a Audun Laading cestovali v stredu spolu s manažérom Trevorom Engelbrektsonon na koncert do Kalifornie, uviedla ich nahrávacia spoločnosť Heist or Hit, ktorá ich opísala ako jednu z najobľúbenejších začínajúcich skupín vo Veľkej Británii. Duo vlani vydalo svoj debutový album Invitation To Her's a nedávno sa predstavilo aj v relácii BBC Introducing.

Nahrávacia spoločnosť Heist or Hit uviedla, že hudobníci spolu s manažérom zahynuli v stredu v skorých ranných hodinách cestou z koncertu vo Phoenixe v Arizone do vyše päťsto kilometrov vzdialeného mesta Santa Ana v Kalifornii, kde mali odohrať ďalšie vystúpenie. V USA mali naplánovaných celkovo 19 koncertov. V apríli mali vystúpiť aj na Slovensku.