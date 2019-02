Americký hudobník čelí vážnym obvineniam: Podalo si ho sedem žien... Aj slávna exmanželka!

NEW YORK - Sedem žien obvinilo amerického hudobníka Ryana Adamsa z nevhodného správania sa vrátane odhaľovania sa neplnoletej či emocionálneho zneužívania a slovného napádania. Ich obvinenia priniesol denník New York Times (NYT), ktorý okrem spomínaných žien komunikoval aj s členmi ich rodín a priateľmi.

V článku o svojich skúsenostiach prehovorila napríklad 20-ročná hudobníčka identifikovaná len ako Ava, ktorá tvrdí, že keď mala 15 a 16 rokov, muzikant s ňou viedol nevhodné rozhovory a počas jedného videorozhovoru sa pred ňou odhalil. Ava si s Adamsom posielala správy deväť mesiacov a počas tej doby neprestajne spochybňoval jej vek.

NYT uvádza, že mladá žena spevákovi nikdy neukázala svoj preukaz totožnosti a že jej časti tela nazýval rôznymi dôvernými prezývkami. Umelcov právnik denníku poprel, že by sa jeho klient zapájal do "nevhodnej internetovej sexuálnej komunikácie s niekým, o kom vedel, že je neplnoletý".

O spevákovi sa vyjadrila aj jeho exmanželka - herečka a speváčka Mandy Moore, ktorú podľa jej slov počas ich manželstva psychicky týral a tiež zdržiaval jej hudobnú kariéru. "Dvojica sa oficiálne rozviedla v roku 2016. Z nevhodného správania počas ich vzťahov Adamsa obvinili aj speváčky Phoebe Bridgers a Courtney Jaye.

Adams na článok reagoval v stredu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. "Nie som dokonalý muž a urobil som chyby. Každému, komu som ublížil, aj keď neúmyselne, sa hlboko a bezvýhradne ospravedlňujem. Ale obraz, ktorý vykresľuje tento článok, je znepokojujúco nesprávny. Niektoré detaily sú skreslené, niektoré prehnané, niektoré sú úplne falošné. Nikdy by som sa nevhodne nesprával k niekomu, o kom by som si myslel, že je neplnoletý. Bodka," napísal Adams.

David Ryan Adams začínal s hudbou ako tínedžer, pričom krátko pôsobil v kapelách Blank Label či The Patty Duke Syndrome. Po rozpade poslednej menovanej založil formáciu Whiskeytown, s ktorou vydal tri albumy - Faithless Street (1995), Strangers Almanac (1997) a Pneumonia (2001). V roku 2000 vydal debutovú sólovku Heartbreaker, po ktorej nasledovali štúdiovky Gold (2001), Demolition (2002), Rock N Roll (2003), Love Is Hell (2004), 29 (2005), Easy Tiger (2007), Orion (2010), Ashes & Fire (2011), Ryan Adams (2014), 1989 (2015) a Prisoner (2017).

V roku 2003 si na konto pripísal aj nahrávku We Are Fuck You, ktorá bola jediným albumom skupiny The Finger. O rok neskôr založil kapelu The Cardinals, s ktorou vydal nahrávky Cold Roses (2005), Jacksonville City Nights (2005), Cardinology (2008) alebo III/IV (2010).