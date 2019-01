Smutná správa z Francúzska: Zomrel svetoznámy Michel Legrand, držiteľ Oscarov i Grammy

Legrand za svoj život stihol skomponovať hudbu pre viac ako 200 filmov a televíznych programov a napísal tiež mnohé ďalšie skladby. V roku 1969 získal svojho prvého Oscara za skladbu The Windmills of Your Mind, ktorú zložil k filmu Aféra Thomasa Crowna. Ďalšie dve ocenenia mu americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) udelila v rokoch 1972 a 1984 - za hudbu k filmom Summer of '42 a Jentl. Legrand spolupracoval v 60. rokoch s režisérom francúzskej novej vlny Jacquesom Demym, pričom práve hudba k jeho muzikálu Dáždničky zo Cherbourgu z roku 1964 mu otvorila cestu do Hollywoodu, priblížila stanica BBC.

Legrand bol známy pre svoje džezovo ladené kompozície, pričom spolupracoval aj s takými hudobnými hviezdami ako Miles Davies, Ray Charles, Frank Sinatra či Édith Piaf. Pochádzal z hudobnej rodiny - jeho otec Raymond Legrand bol dirigentom, rovnako ako aj jeho strýko z matkinej strany Jacques Hélian. V kariére ostal Legrand aktívnym až do svojej smrti, pričom ešte na apríl tohto roka plánoval odohrať v Paríži niekoľko koncertov.