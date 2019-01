Známa speváčka vychudnutá na kosť: Céline, och, najedz sa!

PARÍŽ - Čo sa to s ňou deje?! Speváčka Céline Dion (50) patrí k ženám, ktoré nikdy netrápili kilá navyše a vždy sa pýšila štíhlou postavou. Pri pohľade na to, ako v súčasnosti vyzerá však zostali znepokojení mnohí jej priaznivci. Známa plavovláska totiž pôsobí strhane a až príliš vychudnuto.

V Paríži aktuálne prebieha Haute Couture Week, ktorého sa zúčastnila aj známa speváčka Céline Dion. Tá je veľkou milovníčkou módy, a tak si nedala ujsť viacero prehliadok. Aj ona sama bola v centre pozornosti, keďže vystriedala viacero zaujímavých outfitov.

A hoci Céline vyzerala vždy skvele, médiá aj fanušikovia si všimli, že je až príliš chudučká. Najmä v sivom nohavicovom kostýme vynikol jej útly pás a kostnatý hrudník. Úbytok hmotnosti je viditeľný tiež na jej tvári.

Speváčka sa zrejme len ťažko vyrovnáva so stratou milovaného manžela, ktorý zomrel v januári 2016. Počas módnej prehliadky Valentino si Céline dokonca poplakala. Záverečné defilé bolo sprevádzané skladbou First Time Ever I Saw Your Face ktorú mali Dion a René Angélil ako svoj svadobný tanec.

Takto vyzerala Céline Dion kedysi.

Céline Dion bola vždy štíhla. Zdroj: SITA

Na aktuálnych záberoch je Céline Dion až vychudnutá. Zdroj: profimedia.sk