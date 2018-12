Black Sabbath dostanú Grammy za celoživotný prínos: Ocenení budú aj títo hudobníci!

Rovnaké ocenenie pritom dostanú aj George Clinton and Parliament-Funkadelic, Billy Eckstine, Donny Hathaway, Julio Iglesias, Sam & Dave a Dionne Warwick. Lou Adler, Ashford & Simpson a Johnny Mandel si pripíšu na konto Trustees Award a Saul Walker zas Technical Grammy Award.

"Akadémia má každý rok česť osláviť gigantov hudobného priemyslu, ktorí značne prispeli do nášho kultúrneho dedičstva. Tento rok máme talentovanú a brilantnú skupinu ocenených a ich výnimočné úspechy, príspevky a umenie budú aj naďalej ovplyvňovať a inšpirovať budúce generácie," povedal riaditeľ akadémie Neil Portnow.

Black Sabbath vznikli v roku 1968 v zostave Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward. V roku 1979 Osbourna vyhodili pre jeho alkoholovú a drogovú závislosť. Nahradil ho Ronnie James Dio, ktorý zomrel v máji 2010 vo veku 67 rokov. Skupina sa v pôvodnej zostave vrátila na scénu v roku 1997 a následne vydala živý album Reunion (1998). V roku 2001 začali hudobníci pod dohľadom producenta Ricka Rubina nahrávať nový štúdiový album, no nedokončili ho a opäť sa rozišli. V roku 2006 Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Návrat na scénu v najslávnejšej zostave oznámili 11. novembra 2011 v losangeleskom klube Whisky A Go Go. Spoluprácu ale neskôr odmietol Bill Ward, ktorý bol nespokojný s kontraktom. Trojicu Ozzy Osbourne, Geezer Butler a Tony Iommi tak doplnil Brad Wilk, ktorý spolupracoval napríklad s Rage Against The Machine či Audioslave. Spoločne nahrali poslednú štúdiovku 13 (2013), ktorou dobyli britský aj americký albumový rebríček. Kapela minulý rok ukončila kariéru.