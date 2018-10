Elvisova vnučka sa nahoty nebojí: Pred kamerami ukázala úplne VŠETKO!

LOS ANGELES - Nahé scény vedia potrápiť nejednu herečku. 29-ročná Riley Keough, ktorú celý svet pozná ako vnučku legendárneho Elvisa Presleyho, ich však očividne zvláda s ľahkosťou. Ak by ste pochybovali, zábery z nového filmu Hold the Dark vás o tom presvedčia.

Začiatkom septembra mal svoju premiéru na Filmovom festivale v Toronte aj počin Hold the Dark. Jednu z ústredných postáv v ňom stvárnila aj Riley Keough, ktorá sa na slávnostnom premietaní predviedla v sexi outfite.

Herci a tvorcovia filmu Hold the Dark na premiére v Toronte. Zdroj: SITA

To však nie je nič v porovnaní s tým, čo krásna Elvisova vnučka predviedla pred kamerami. Bez ostychu totiž zhodila šaty a celému svetu sa ukázala tak, ako ju Boh stvoril.

Hold the Dark nie je prvým počinom, v ktorom sa Riley ukázala nahá. Pikantné zábery nakrúcala už aj v minulosti. „Keď mám teraz nakrúcať erotické scény, som teraz oveľa viac v pohode. V podstate mi to už nič nerobí. Je to pre mňa také isté, ako keby som mala nakrúcať scénu pri večeri,” povedala vtedy na margo toho kráska.

