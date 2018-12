Miss špeciálny agent to prehnala s botoxom: Sandra, dokážeš sa vôbec usmiať?!

Sandra Bullock

Zdroj: SITA

NEW YORK - Bez podprsenky, bez vrások a bez úsmevu! Takto zavítala Sandra Bullock (54) na slávnostnú premiéru hororového filmu Bird Box. Krásna herečka vyzerala v červenej róbe fantasticky a v porovnaní s mnohými rovesníčami si odhalený chrbát môže smelo dovoliť. Na tvári jej však chýbal povestný úsmev a hádam každému udrelo do očí, že známa brunetka ani len netuší, čo sú to vrásky.