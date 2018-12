Známa americká speváčka o Vianociach: Toto na nich zbožňuje zo všetkého najviac

NEW YORK - Americká r'n'b speváčka Toni Braxton má rada vianočné filmy. Sama si najnovšie zahrala v jednom s názvom Every Day Is Christmas (Každý deň sú Vianoce).

"Zbožňujem vianočné filmy. Sviatočný čas ma robí šťastnou, veselou a nadšenou," povedala. Nakrúcanie si podľa vlastných slov užila, lebo má rada všetko spojené s filmami a ich vznikom. "Jednoducho skutočne milujem filmy," uviedla. Verní fanúšikovia sa však nemusia obávať, že by zamenila hudbu za filmy. Prečo? "Je to moja najobľúbenejšia činnosť - vystupovať," vysvetlila.

Toni Braxton sa stala svetoznámou vďaka skladbe Un-Break My Heart z roku 1996. Na konte má sedem cien Grammy a zhruba 40 miliónov predaných hudobných nosičov na celom svete. Vydala deväť štúdiových albumov, a to Toni Braxton (1993), Secrets (1996), The Heat (2000), Snowflakes (2001), More Than a Woman (2002), Libra (2005), Pulse (2010), Love, Marriage & Divorce (2014) a Sex and Cigarettes (2018).