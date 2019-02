Známa speváčka sa na pódiu odviazala: Všetkých pustila pod sukňu!

Toni Braxton bola na vrchole svojej kariéry najmä v 90.rokoch. Preslávili ju najmä hity Un-break My Heart, I Belong To You, Give U My Heart, či mnohé iné. Fanušikov si získala nielen talentom, ale tiež krásou.

Takto vyzerala Toni Braxton kedysi. Zdroj: youtube.com

Tmavovláska sa spevu stále venuje a koncertuje. V médiách sa však viac hovorí o jej plastikách, či vyzývavých outfitoch. Pomerne odvážne šaty si Toni obliekla aj pred pár dňami. Mali vysoký rázporok a odhaľovali speváčkine macaté stehná.

Provokatívny model sa však umelkyni nepekne vypomstil. Stačila chvíľka nepozornosti, šaty sa jej posunuli vyšie a Toni ukázala prítomným svoje nohavičky. Pikantný trapas si pohotovo vyfotili aj prítomní fotografi, a zábery sa hneď ocitli v rôznych médiách.

Toni Braxton sa počas koncertu odviazala a všetkých pustila pod sukňu. Zdroj: profimedia.sk