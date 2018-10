Božský Kája si vyslúžil obrovské uznanie od slovenského fešáka: Maestro, toto vám dvihne náladu!

„Karel Gott je neuveriteľný gentleman. Stretli sme sa počas nakrúcania v maskérni a mám s ním výbornú príhodu. Sedel na stoličke, rozprávali sme sa, niečo som mu hovoril a on nepočul. A namiesto toho, aby mi povedal, nech mu to zopakujem, sa zrazu postavil, prišiel ku mne a povedal 'Prosím, já vás neslyšel...'. Ten človek je trieda a je obdivuhodné, že to nakrúcanie v jeho veku takto bravúrne zvládol,“ poznamenal Jablonský.

Rozprávku pritom podľa režiséra Dušana Rapoša točili ešte minulý rok, krátko po tom, ako sa spevák po ťažkých zdravotných problémoch postavil opäť na nohy. „On je úžasná osobnosť. Tú rozprávku sme totiž nakrúcali tesne po tom, ako mal tie veľké zdravotné problémy a napriek tomu bol obrovsky nasadený, stále pripravený a ovládal sa. Nikomu nedal najavo, že by mal nejaké zdravotné komplikácie. Bolo to fantastické, celý štáb a všetci na pľaci si ho neskutočne vážili. On je naozaj dôstojný a čo je krásne, miluje svoje publikum. Je to šoumen, rád zabáva ľudí a je si plne vedomý, že celý jeho život a jeho spevácka a herecká kariéra je závislá od publika. Bez publika by sme napokon všetci boli nič...,“ podotkol režisér, ktorý Gotta pôvodne oslovil len s ponukou naspievať k rozprávke pesničku.

„Najprv sme ho poprosili, aby nám s dcérkou naspieval k rozprávke len pieseň. Potom dostal knižku, podľa ktorej rozprávka vznikla, tá sa mu veľmi páčila, tak sme ho na vlne jeho záujmu o ten príbeh následne oslovili, či by si nezahral českého kráľa. Karel si prečítal scenár a vzápätí mi volal, že by hral radšej kováča. Hovorím mu, že kováč ale rozpráva po slovensky a on na to, že 'No práve, to je aspoň nejaká výzva! Keď už mám zase byť po rokoch vo filme, nech je to niečo inšpiratívne a niečo, čo mi dá aj trošku zabrať. Nech to nie je len taká prechádzka pred kamerou.' A musím povedať, že sa pripravoval naozaj veľmi seriózne. Partnerku mu robila Kamila Magálová, tá zas rozprávala po česky. Boli to úžasné chvíle. Mať pred kamerou Magálovú a Gotta, čo viac si môže režisér priať,“ uzavrel Rapoš.