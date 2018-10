Odkaz nadštandardných vzťahov Slovenska a Česka je stále živý: Dôkazom je prestížny Česko-Slovenský ples v Prahe

Najvýznamnejší spoločný ples oboch krajín bude už tradične venovaný významným jubileám, míľnikom a okamihom v slovenskej i českej histórii. Podujatie sa bude konať ako vždy symbolicky v historickej budove pražského Obecného domu, kde bol pred 100 rokmi oficiálne vyhlásený spoločný štát Čechov a Slovákov.

Oslava 30. výročia Nežnej revolúcie a 50. výročia prvého slovenského plesu v Prahe

Česko-Slovenský ples sa vracia so svojím 6. ročníkom. Obľúbené podujatie z roka na rok svojou úrovňou, návštevnosťou i programom stále výraznejšie potvrdzuje status rešpektovaného spoločenského podujatia a vrcholu plesovej sezóny oboch krajín. Dôkazom sú stovky vzácnych hostí z rôznych oblastí spoločenského života zo Slovenskej republiky, Českej republiky i zo zahraničia, ktorí každoročne vo februári zavítajú do pražského Obecného domu práve kvôli Česko-Slovenskému plesu.

Hostia nadchádzajúceho 6. ročníka Česko-Slovenského plesu sa stanú súčasťou slávnostnej pripomienky 30. výročia Nežnej revolúcie. Práve Obecní dům vstúpil podruhýkrát významne do histórie spoločnej česko-slovenskej štátnosti prvými rokovaniami o páde komunizmu v novembri 1989. Nežná revolúcia z roku 1989, však nie je jediným historickým míľnikom, ktorému vzdá hold slávnostný program pripravovaného plesu. Dramaturgia podujatia sa totiž ponesie taktiež v duchu osláv polstoročia od konania prvého slovenského plesu v Prahe.

“V roku 1969 po vzniku federácie bol v Prahe založený Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý 23. apríla 1969 zorganizoval v sídle federálneho Ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci (dnešné sídlo Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky) tzv. Spoločenský zoznamovací večer. Hostí večerom sprevádzala trojica Miroslav Horníček – Milan Lasica – Július Satinský s tanečným orchestrom. Dodnes sa o ňom hovorí ako o “prvom slovenskom plese v Prahe”. Týmto 1. spoločenským večerom sa vlastne založila tradícia každoročne konaných spoločenských večerov česko-slovenského priateľstva. Po Nežnej revolúcii a od rozdelenia federácie už pod oficiálnym názvom Slovenský ples, kontinuálne konaným až do roku 2008. A práve na jeho odkaz nadväzuje Česko-Slovenský ples, ktorý je nielen pripomienkou, ale tiež živým dôkazom pokračujúcich nadštandardných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi,” vysvetľuje riaditeľ plesu Radovan Čaplovič.

“Ve dvou se to lépe tančí” na najprestížnejšom plesovom parkete pri hitoch legiend a hviezd

Minulé ročníky Česko-Slovenského plesu nastavili latku hudobného programu poriadne vysoko a svojich hostí potešili živými vystúpeniami hviezd ako Karel Gott, Helena Vondráčková, Marie Rottrová, Olympic, Jana Kirschner, Dara Rolins, Meky Žbirka, Vašo Patejdl, Bára Basiková či Dan Bárta a mnohí ďalší. Ani február 2019 nebude výnimkou a obe hostiteľské krajiny opäť vytiahnu z talára to najlepšie. Hlavnou hviezdou večera tentoraz bude česká legenda Hana Zagorová. Hostia sa môžu tešiť tiež na koncert slovenskej skupiny No Name, ktorá už dlhé roky žne obrovské úspechy v Českej republike. Na pódiu impozantnej a honosnej Smetanovej siene zažiaria so svojimi vystúpeniami počas galavečera tiež Mária Čírová a Adam Ďurica a Vladimír “Laďa” Kerndl s dcérou Terezou Kerndlovou.

Na hlavnom pódiu bude umelcov sprevádzať obľúbený Rozhlasový Big Band Gustava Broma pod taktovkou Vladimíra Valoviča doplnený o sláčikovú sekciu. Rovnako ako každý rok, sa návštevníci môžu tešiť tiež na folklórne vystúpenia ľudových súborov a cimbalových muzík z oboch krajín a na koncerty mnohých ďalších umelcov, ktorých mená budú organizátori postupne zverejňovať.

Hostí bude večerom sprevádzať slovensko-česká moderátorská dvojica – moderátorka Lucia Barmošová, päťnásobná držiteľka titulu Osobnosť televíznej obrazovky a český herec a moderátor Martin Dejdar.

Ples môže byť tiež kulinárskym zážitkom prvej triedy

Za prvotriednou úrovňou a kvalitou programu Česko-Slovenského plesu nezaostáva ani jeho gastronomická časť. Organizátori si kladú za jednu z priorít, aby si návštevníci odniesli z plesu tiež nezabudnuteľný kulinársky zážitok. Servírovanú galavečeru v plesových sieňach a sálach Obecného domu preto opäť zverili do rúk tých najlepších – tímu „Francouzské restaurace Art Nouveau”, pod vedením šéfkuchára Patrika Bečvářa, člena Národního týmu kuchařů a cukrářů, ktorý sa môže pochváliť nielen jeho výbornými pokrmami, ale tiež celkovým víťazstvom, vybojovaným v apríli tohto roka spoločne s celým tímom na Majstrovstvách sveta v Singapure.

Záštity zo všetkých záštit najvzácnejšie

Vzhľadom na z roka na rok rastúci celospoločenský význam Česko-Slovenského plesu si toto podujatie každoročne vyslúži prestížne záštity prezidentov Slovenskej republiky i Českej republiky. Výnimkou nebude ani nadchádzajúci ročník. Oficiálnu záštitu nad plesom opätovne prevzali prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska a prezident Českej republiky J.E. pán Miloš Zeman. Ako je už zvykom, v rámci galavečera znovu dostane priestor i prezentácia vybraných partnerských miest a regiónov z Česka a zo Slovenska, ktoré taktiež plesu udelia svoje symbolické záštity. O ktoré regióny a mestá tentokrát pôjde, sa dozvedia návštevníci a priaznivci Česko-Slovenského plesu už čoskoro...