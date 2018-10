Známa speváčka bez podprsenky: A na čo sa vôbec obliekala?!

Lily Allen

NEW ORLEANS - Bez hanby! Tak by sa dal preložiť názov nového albumu speváčky Lily Allen (33). Tá si v takomto duchu robí aj samotné promo. Po fotkách obnaženej vagíny a priznaní, že si platila prostitútky, sa hlási o slovo opäť. Tentokrát outfitom, na ktorý by mnohé ženy určite nenabrali odvahu.