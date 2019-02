Šialený outfit známej speváčky: To nemôže myslieť vážne!

MANCHESTER - Z párty rovno do postele! Lily Allen (33) má ráda rôzne výstrelky a netradičné módne kreácie. Jednu taku vyvetrala aj v týchto dňoch, keď do spoločnosti nabehla vo veľkom pásikavom pyžame. Čo na tento outfit poviete?

Rozhodne zaujala! Provokatívne outfity a odhalené krivky sú skvelou kombináciou na to, ako sa stať stredobdom pozornosti. Sú si toho dobre vedomé i mnohé celebritné krásky. Speváčka Lily Allen však šokovala úplne iným spôsobom.

Do nočného klubu v Manchestri si to namierila v saténovom pyžame. To jej bolo dokonca veľké a dlhé rukávy jej zakrývali ruky. Lily v čudesnom outfite sebavedomo pózovala a dávala najavo, že sa cíti maximalne pohodlne.

Viaceré ženy, a zvlášť tie slávne, by takto medzi ľudí určite nešli. Vyzerá to teda tak, že nielen sexi outfity vyžadujú obrovskú dávku odvahy.

Lily Allen prišla do spoločnosti v pyžame. Zdroj: profimedia.sk