Ten ešte žije?! Člen Black Sabath nechápe, že Keith Richards je stále medzi živými

BRATISLAVA - Anglický hudobník Tony Iommi je prekvapený, že 74-ročný gitarista kapely The Rolling Stones Keith Richards je ešte stále nažive. Muzikant je totiž známy aj búrlivým spôsobom života, počas ktorého užíval drogy a nevyhýbal sa ani alkoholu. O štyri roky mladší Iommi to uviedol v rozhovore pre škótske noviny The Herald.

"Videl som veľa priateľov a iných ľudí z tohto biznisu, ktorí užívali drogy a robili ďalšie veci a napokon zomreli. Napríklad taký John Bonham (zosnulý bubeník Led Zeppelin). John bol môj dobrý priateľ. Jednoducho zostanete sami, znudení v hoteli a skúšate nájsť niečo, čo vás prenesie niekam inam. Videli sme to aj na Lemmym (zosnulý spevák Motörhead), ktorý bol typický predstaviteľ rock'n'rollu. To isté platí aj v prípade Keitha Richardsa. Naozaj ma udivuje, že je stále nažive. Klobúk dolu pred ním," vyjadril sa niekdajší člen už nefungujúcej kapely Black Sabbath.

Iommi, ktorému v roku 2012 diagnostikovali lymfóm, tiež prezradil, ako vyzerá jeho bežný deň. "Vstanem o 6:15, čo je pre mňa naozaj netypické. Potom si dám raňajky, idem von so psom a hrám na gitare. Čas okolo mňa len tak letí. V súčasnosti žijem tak, ako hocikto iný," objasnil.

Anthony Frank "Tony" Iommi spoluzakladal v roku 1968 v Birminghame spomínanú kapelu Black Sabbath, pričom okrem neho boli zakladajúcimi členmi aj Ozzy Osbourne, Geezer Butler a Bill Ward. S formáciou vydal v roku 2013 posledný album 13, na ktorom bubnuje Brad Wilk. S nahrávkou po druhý raz dobyli UK Chart, pričom predtým sa im to podarilo s druhým albumom Paranoid (1970). Iommi má na konte aj tri sólovky - Iommi (2000), The 1996 DEP Sessions (2004) a Fused (2005). S už nefungujúcou formáciou Heaven & Hell vydal štúdiovku The Devil You Know (2009). Magazín Rolling Stone ho v rebríčku 100 najlepších gitaristov všetkých čias zaradil na 25. miesto.