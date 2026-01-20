Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné

MADRID - Jedna z najhorších železničných tragédií v Španielsku za posledné roky si vyžiadala desiatky životov a ochromila dopravu medzi Madridom a Andalúziou. Vyšetrovanie ešte neskončilo, no pozornosť vzbudzujú zábery z miesta nehody, ktoré vyvolali znepokojujúce otázky.
Zrážka rýchlovlakov s tragickými následkami
K vážnej nehode došlo v nedeľu 18. januára na juhu Španielska, v oblasti Andalúzie. V blízkosti obce Adamuz, približne 200 kilometrov severne od Malagy, sa zrazili dva vysokorýchlostné vlaky.
Najmenej 41 ľudí prišlo o život, ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Podľa verejnoprávnej stanice RTVE bolo zranených najmenej 73 cestujúcich, pričom pätnásť z nich je v kritickom stave.
Ako k nehode došlo
Jeden z vlakov, prevádzkovaný spoločnosťou Iryo, smeroval z Malagy do Madridu a viezol 317 pasažierov. Po vykoľajení zadných vozňov sa súprava dostala na susednú koľaj.
Krátko nato narazil do prekážky vlak linky Madrid–Huelva, patriaci štátnemu dopravcovi Renfe. Po náraze oba vlaky vyleteli z trate.
Poškodené koľaje vyvolali špekulácie
Vyšetrovatelia a verejnosť sa zamerali aj na fotografie z miesta katastrofy, ktoré zverejnili španielske úrady. Na snímkach je viditeľný chýbajúci úsek koľajnice a výrazne poškodené betónové podvaly. Práve tieto zábery spustili vlnu špekulácií o možnom zlyhaní infraštruktúry alebo dokonca cielenej manipulácii s koľajami.
Hoci úrady vyzývajú na zdržanlivosť, snímky sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a stali sa predmetom verejných diskusií.
Analógie so zahraničnými incidentmi
Na fotografie upozornil aj vojenský analytik Jarosław Wolski, ktorý na sieti X poznamenal, že poškodenie tratí vizuálne pripomína prípady z Poľska, kde sa v minulosti objavili podozrenia z použitia výbušnín, píše Fakt.pl.
Zároveň zdôraznil, že ide len o vizuálne podobnosti a že konečné závery patria výlučne vyšetrovateľom. Španielske bezpečnostné zložky zatiaľ verziu sabotáže oficiálne nepotvrdili.
Doprava ochromená, stovky spojov zrušených
Katastrofa spôsobila úplné zastavenie železničnej dopravy na hlavnej trase medzi Madridom a Andalúziou. Správca infraštruktúry pozastavil vysokorýchlostné spojenia do Córdoby, Sevilly aj Malagy. Zrušené boli stovky vlakových spojov.
Vyjadrenia úradov a predbežné zistenia
Minister dopravy na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že k zrážke došlo na priamom úseku trate, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v máji 2025. Podľa neho išlo o modernizovaný úsek s vysokými investíciami do bezpečnosti.
Predseda spoločnosti Renfe oznámil, že prvotné vyšetrovanie vylúčilo prekročenie rýchlosti aj chybu rušňovodičov. Vlaky sa pohybovali rýchlosťou nižšou než maximálne povolených 250 kilometrov za hodinu – jeden približne 205 km/h, druhý okolo 210 km/h.
Nezávislá komisia má určiť príčiny
Presné okolnosti jednej z najtragickejších železničných nehôd v moderných dejinách Španielska má objasniť nezávislá vyšetrovacia komisia. Práce na mieste pokračujú a konečné závery zatiaľ nepadli.