AKTUÁLNE V Bratislave namerali vysoké hodnoty rakovinotvorného benzénu: Zápach cítiť od Ružinova po Patrónku

BRATISLAVA - V Bratislave zaznamenali výrazný nárast koncentrácie benzénu, ktorý občania pocítili aj zápachom v lokalite Patrónka. Monitorovacia stanica Vlčie hrdlo namerala maximálnu hodinovú hodnotu 139,5 µg/m³, čo výrazne prekračuje dlhodobé priemery.
Občianska iniciatíva Za Bratislavu v skupine Ružinov - ECHO Ružinovčanov upozornila, že na monitorovacej stanici Bratislava – Vlčie hrdlo boli za posledných 24 hodín zaznamenané vysoké koncentrácie benzénu. 24-hodinový priemer bol dnes ráno 63,9 µg/m³, pričom maximálna hodinová hodnota sa vyšplhala počas noci až na 139,5 µg/m³ a obyvatelia hlásili zápach až na Patrónke.
„Krátkodobá expozícia v uvedených hodnotách síce nie je akútne nebezpečná, avšak benzén je podľa WHO karcinogénna látka ktorá nemá žiadnu úplne bezpečnú hranicu, a každá expozícia zvyšuje pravdepodobnosť vzniku malígnych ochorení,“ upozorňuje iniciatíva.
Limitná hodnota benzénu pre ročný priemer je podľa SHMÚ 5 mikrogramov na meter kubický. Tieto hodnoty slúžia ako orientačné limity pre dlhodobú expozíciu. Namerané hodinové hodnoty vo Vlčom Hrdle, ktoré dosiahli maximálne 139,5 mikrogramu na meter kubický, ich výrazne prekračujú.