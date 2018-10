Daniel Craig končí: Bude nový Bond žena?!

Zdroj: SITA

LONDÝN - Jamesa Bonda "pravdepodobne" nikdy nebude hrať žena. Povedala to producentka série filmov o agentovi 007 Barbara Broccoli. "Bond je muž. Je to mužská postava. Bola napísaná pre muža a myslím, že pravdepodobne mužom aj ostane," uviedla producentka pre noviny The Guardian. Dodala, že tak je to v poriadku. "Nemusíme meniť mužské roly na ženské," podotkla.