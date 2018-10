Známa americká speváčka a herečka si poriadne zavarila: Za všetko môže príspevok na sociálnej sieti

Midler v pôvodnom príspevku napísala, že "ženy sú ´slovom na N´ (skratka hanlivého označenia černocha) sveta" a že sú "tými najviac znevažovanými bytosťami na svete". Jej slová však vyvolali kritické reakcie u mnohých ľudí, ktorí nástojili na tom, že prirovnávaním týchto dvoch oblastí bagatelizuje boj Afroameričanov za svoje práva a predovšetkým utrpenie černošských žien.

Midler sa preto najskôr pokúšala vysvetliť, ako svoj pôvodný príspevok myslela, nakoniec však tento príspevok celkom zmazala a napísala ospravedlnenie adresované Afroameričankám. "Som vaším spojencom, som na vašej strane a aj vždy budem. A ospravedlňujem sa," uviedla známa speváčka a herečka.

Bette Midler sa narodila 1. decembra 1945 v Honolulu na Havaji. Počas už takmer päť dekád trvajúcej speváckej kariéry vydala štrnásť dlhohrajúcich štúdiových albumov a preslávila sa okrem iného skladbami ako Do You Want to Dance?, Boogie Woogie Bugle Boy, The Rose, Wind Beneath My Wings či From a Distance. Predstavila sa aj v desiatkach filmov, pričom zažiarila najmä v snímkach The Rose (1979) a For the Boys (1991). Za obe získala Zlatý glóbus za hlavnú ženskú úlohu v kategórii komédia a muzikál a za obe bola nominovaná na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej role.