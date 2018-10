Známa speváčka čaká piate dieťa: Odhalené vnady, trblietavé brucho a na nohách... Och!

Murder on the Dancefloor, Groovejet, či Get Over You sú názvy úspešných skladieb spätý s menom Sophie Ellis-Bextor. Anglická speváčka má na konte šesť albumov. K nim by začiatkom roka - konkrétne 11.januára mal pribudnúť siedmy.

Tento deň je však pre sympatickú krásku výnimočný aj z iného dôvodu. Sophie má totiž na ten deň stanovený termín pôrodu. Či je k štyrom synom pribudne chlapček alebo dievčatko, to speváčka zatiaľ nevie.

Isté však je, že prominentná tehuľka sa cíti skvele a nevyhýba sa koncertovaniu. Aj v týchto dňoch predstúpila pred svojich fanúšikov. V trblietavom overale vystavila guľaté bruško i zaoblené vnady. Pomerne zarážajúca je však obuv, ktorú zvolila. Tehotná Sophie si to totiž na pódium namierila v topkánkach na poriadne vysokých platformách. Trošku riskantné, čo poviete?

Sophie Ellis-Bextor odhalila oblé vnady. Zdroj: profimedia.sk

Sophie Ellis-Bextor ukázala guľaté bruško. Zdroj: profimedia.sk

Sophie Ellis-Bextor si obula pomerne nebezpečné topánky, v ktorých dosť riskovala. Zdroj: profimedia.sk