Mladá herečka ukázala vnady: Tieto šaty chceli kopec odvahy!

LONDÝN - Do očí jej nik nepozeral! Herečka Amandla Stenberg (20) určite nepatrí medzi hanblivky. Dokazujú to fotky z nedávnej premiéry počinu The Hate U Give, na ktorú zavítala oblečená v poriadne provokatívnych šatách. Ich vrchná časť bola strihaná tak, že odhaľovala vnady mladej umelkyne. Nuž, mnohé jej rovesníčky by si na poobne provokatívny kúsok netrúfli.

Amandla Stenberg sa stala súčasťou šoubiznisu v útlom veku. Ako 4-ročná robila modelku pre Disney a účinkovala vo viacerých reklamách. Na konte ma aj účinkovanie vo filmoch Colombiana, Hry o život, či Láska stojí za všetko. Tiež sa venuje dabingu.

V týchto dňoch mala premiéru dráma The Hate U Give, v ktorej si tiež zahrala. Na červenom koberci sa predviedla v čiernej róbe, ktorej vrchný diel toho z jej tela dosť odhaľoval. Fotkami sa Amandla pochválila aj na instagrame, kde ju fanúšikovia zahrnuli pochvalami.

„Krásne šaty na krásnej žene!” znie jeden z mnohých komplimentov. „Wau! V tejto róbe ti to ozaj svedčí,” pridal sa ďalší z priaznivcov. Ako sa outfit mladej herečky páči vám?

Amandla Stenberg sa predviedla v takejto provokatívnej róbe. Zdroj: Instagram

Amandla Stenberg vystavila na obdiv svoje oblé prsia. Zdroj: profimedia.sk

Páčia sa vám šaty, v ktorých sa Amandla predviedla? 54 % nie áno 46 % Hlasovalo: 144



At the age of four, Stenberg started doing catalog modeling shoots for Disney. She has appea