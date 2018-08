Šokujúci outfit tehotnej Češky: Ty vole, fakt išla takto medzi ľudí?!

PRAHA - Odvážna tehuľka! Česká herečka Aneta Krejčíková (27), známa napríklad zo seriálu Ulice, je v radostnom očakávaní. Pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko a tehotenstvo si celkom užíva. Chvíle radostného očakávania jej mierne komplikuje horúce počasie, s ktorým si poradila celkom svojsky. Do spoločnosti totiž zavítala v outfite, na ktorý by mnohé budúce mamičky asi nenašli odvahu.

Televízia Nova usporiadala tento týždeň tlačovú konfernciu, ktorej sa zúčastnili aj niektoré tváre účinkujúce na jej obrazovkách. Nepochybne najviac pozornosti na seba strhla hviezdička seriálu Ulice Aneta Krejčíková. Sympatická plavovláska je totiž tehotná a svoje guľaté bruško hrdo vystavovala na obdiv.

Aneta mala oblečenú čiernu sukňu a vzorovaný top, ktorý končil tesne pod prsiami. Hoci je tehotenstvo krásne a mnohé budúce mamičky sa nevyhýbajú bikinám a dokonca nafotia aj akty, na ulici ich takto bežne nevídať.

„Cítim sa veľmi dobre. Tie horúčavy sú samozrejme hrozné, ale to má dopad na nás všetkých,” poznamenala v rozhovore pre super.cz herečka, ktorá to s prípravami na príchod bábätka zatiaľ nepreháňa. Pri pohľade na jej veľké bruško to však vyzerá tak, že už jej toho času veľa nezostáva...

Aneta Krejčíková sa takto pýšila tehotenským bruškom. Zdroj: profimedia.sk

Aneta Krejčíková sa predviedla v outfite, na ktorý by si mnohé tehotné ženy netrúfli. Zdroj: profimedia.sk