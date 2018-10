Slávny spevák prezradil dlho utajované tajomstvo: Všetkých tým šokoval!

„Prosím, privítajte Philomenu Clementine Corgan, najnovší prírastok do našej rodiny!,” napísal k fotografii, na ktorej drží dievčatko v náručí jeho dvaapolročný starší brat Augustus Juppiter. "Spolu s Chloe, Angelface, Diamondbaby, Chin Chin, Ling Ling a mnou, je nás už osem," vymenoval hudobník, pričom okrem partnerky Chloe Mendel spomenul aj zvieracích členov rodiny - dvoch psov a dve mačky.

Príspevok ukončil pochvalou 25-ročnej Mendel, ktorá podľa neho úžasne zvládla skĺbiť starostlivosť o syna, tehotenstvo, budovanie svojej módnej značky a tiež to, že on strávil veľkú časť roka 2018 na turné s kapelou. Mendel zdieľala rovnakú fotografiu s jednoduchým popisom "Naši miláčikovia". Dvojica držala tehotenstvo Mendel v tajnosti, rovnako, ako keď čakali Augusta, ktorý prišiel na svet v novembri 2015.

Billy Corgan je zakladajúcim členom a spevákom kapely The Smashing Pumpkins, ktorá vznikla v roku 1988 v Chicagu. V období 2001 až 2005 neboli aktívni. Prvý album Gish vydali v máji 1991. Po ňom nasledovali počiny ako Siamese Dream (1993), Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995), Adore (1998), Machina/The Machines Of God (2000), Zeitgeist (2007), Oceania (2012) a Monuments to an Elegy (2014). Na konte majú tiež niekoľko kompilácií či EP nahrávok. Ich najväčšími hitmi sú skladby Today, Disarm, Bullet With Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight, The End Is The Beginning Is The End, Ava Adore alebo Perfect. Ich piesne sa objavili aj na soundtrackoch filmov ako Lost Highway (1997) či Batman a Robin (1997). Podarilo sa im získať napríklad dve ceny Grammy či osem MTV Video Music Awards. Ako sólový interpret má Corgan na konte štúdiovky TheFutureEmbrace (2005) a Ogilala (2017).