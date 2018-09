Ďalšie prominentné dieťa na svete: Herečka a spevák majú syna!

Štyridsaťdvaročná Rashida Leah Jones je filmová a televízna herečka, autorka komiksov, scenáristka a príležitostná speváčka. V rokoch 2009 až 2015 účinkovala v komediálnom seriáli Parks and Recreation. Je tiež spoluautorkou scenára filmu Celeste a Jesse navždy (2012), v ktorom si aj zahrala. Objavila sa aj v snímkach ako Sociálna sieť (2010), Poliši (2010), Our Idiot Brother (2011) či Muppets (2011). V seriáli Boston Public (2000 - 2004) stvárňovala v rokoch 2000 až 2002 Louisu Fenn a v seriáli The Office (2005 - 2013) sa v rokoch 2006 až 2011 predstavila ako Karen Filippelli.

Ezra Koenig je známy najmä zo spomínanej kapely Vampire Weekend, ktorá debutovala v roku 2008 eponymným albumom. Po ňom nasledovali nahrávky Contra (2010) a Modern Vampires Of The City (2013). S druhým a tretím albumom sa im podarilo dobyť americký rebríček Billboard 200, pričom za Modern Vampires Of The City získali aj cenu Grammy. Koenig sa podieľal aj na produkcii úspešného albumu Lemonade (2016) od Beyoncé.