Slávny herec si sype popol na hlavu: Každej frajerke bol neverný... Zatajil aj POHLAVNÚ CHOROBU!

Nedávno sme vás informovali o rozhovore zlého chlapca Hollwoodu, ktorý mal s kňazom Bishopom Barronom. V ňom priznal viacero hriechov svojej minulosti a povedal, že v istej chvíli rozmýšľal aj nad tým, že si zoberie život.

V najnovšom rozhovore v podcaste Real Ones priznal aj to, ako veľmi v minulosti ubližoval ženám, ktoré stáli po jeho boku. „Mám veľmi dlhý zoznam ľudí, ktorým som ublížil a chcel by som to napraviť. Podviedol som každú jednu ženu, s ktorou som kedy bol a nepovedal som im, že som mal pohlavnú chorobu," povedal Shia.

V minulosti čelil obvineniam svojej bývalej partnerky Tahliah Barnett (34) zo sexuálneho napadnutia. Aj keď v rozhovore jej meno nezaznelo, slová, ktoré povedal, boli zrejme adresované jej. „Tej žene som ublížil. A pritom, ako som to robil, som ublížil aj ďalším ľuďom, ktorých bolo veľa," doplnil herec.

„Jediné, čo bolo pre mňa dôležité, bolo to, aby som potešil samého seba. Bol som sebecký, egocentrický, nečestný a bezohľadný zbabelec. Strašne som to pos*al. Zranil som hrozne veľa ľudí a som si toho plne vedomý. Budem im dlžný dokonca môjho života. Keď si pomyslím, ako môj život začal a ako vyzerá dnes... Momentálne hľadám zmysel môjho života. Musím byť užitočný," uzavrel umelec.