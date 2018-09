Herečka z Fantaghiro pretŕča svoje melóny o sto šesť: Preboha, Brigitte!

Herečka Brigitte Nielsen je pre mnohých neodmysliteľne spätá s rozprávkovým filmom Fantaghiro, ktorý sa u nás tešil veľkej obľube. Exmanželka Sylvestra Stalloneho v ňom stvárnila Čiernu kráľovnú. Táto umelkyňa má však na konte účinkovanie vo viacerých iných počinoch, ktoré sa od seba žánrovo líšia.

Pestrý však bol aj jej súkromný život. Viacerých šokovala správa o tom, že je vo svojich 54. rokoch v druhom stave. Brigitte však tehotenstvo hravo zvládla a dnes sa raduje z dcérky Fridy, ktorá ma tri mesiace.

Treba uznať, že blondinka sa dostala do formy expresne rýchlo. Na pováženie sú však jej kreácie, v ktorých sa v poslednom čase ukazuje v spoločnosti. Majú totiž spoločné to, že Brigitte z nich idú každú chvíľu vypadnúť prsia. Možno by nebolo od veci staviť aj na niečo decentejšie. Čo vy na to?

Brigitte Nielsen sa takto prsila v spoločnosti počas víkendu. Vnady jej takmer vypadli na stôl. Zdroj: profimedia.sk

Brigitte Nielsen, ktorá ma doma 3-mesačnú dcérku, si v poslednom čase obľúbila kreácie s takýmto maxi výstrihom. Zdroj: profimedia.sk