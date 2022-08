Najstaršia mamina (59) šoubiznisu na podprsenku kašle: Prsia “PROKLATĚ NÍZKO”!

LOS ANGELES - Herečka Brigitte Nielsen (59) môže byť smelo označená za najstaršiu mamičku v šoubiznise. Svoje posledné dieťa totiž porodila ako 54-ročná. No zdá sa, že blondínka sa riadi heslom - vek je len číslo. Minimálne, čo sa outfitov týka. Najnovšie sa totiž na verejnosti objavila v zelených úpletových šatách, pod ktoré si nedala podprsenku. Uff, a prsia mala odrazu "proklatě nízko"!

Brigitte Nielsen sa do povedomia verejnosti dostala ako Červená Sonja, exmanželka Stalloneho či čarodejnica z rozprávky Fantaghiro. V poslednom období však na seba púta pozornosť najmä počtom svojich detí a faktom, že posledné, dcérku Fridu, porodila ako 54-ročná. Dnes má už tesne pred 60-kou, no jej imidž tomu nenasvedčuje.

Herečku v týchto dňoch nafotili paparazzi v uliciach Los Angeles. Na sebe mala zelené úpletové šaty... No jeden detail bil do očí - podprsenku si zjavne nedala. Alebo by mala pouvažovať o vhodnejšom type. Nedalo sa totiž nevšimnúť si, že jej prsia boli "proklatě nízko". Veď pozrite sami!