Topmodelka Hana Jiříčková z Elite Praha sa stala veľvyslankyňou projektu Positive Planet

Zdroj: archív Elite Praha

PRAHA - Topmodelka Hana Jiříčková ozdobila svojou prítomnosťou finále prestížnej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2018 ako čestná predsedkyňa poroty. Nedávno sa však rozhodla pomáhať viac tým, ktorí to potrebujú a my vám prezradíme viac.