Hollywoodska hviezda žiari šťastím: Oficiálne sa stala dvojnásobnou mamičkou

"Stalo sa to! Stalo sa to dnes ráno. A zapíše sa to do rodinnej histórie, pretože úžasný otec dievčatka ho odrodil úplne sám," oznámila herečka na službe Instagram pri fotografii, na ktorej v prítomnosti manžela drží novorodenca na rukách. Ako tiež uviedla, pôrod ich prekvapil. "Je to úplne moja chyba, pretože som nevedela, že príde tak rýchlo a nezavolala som lekára, až kým nebolo neskoro. Prišiel asi minútu po tom, čo sa Polly prihlásila na svet," dodala s tým, že "si myslia", že sa im Polly narodila o 9:21 a po narodení vážila 3 402 gramov.

Christensen a Maness tvoria pár od roku 2012, pričom sa zosobášili v septembri 2015. Dvojica už vychováva dcérku Shane, ktorá sa im narodila predvlani v júni. Erika Jane Christensen získala vďaka účinkovaniu v trileri Traffic - Nadvláda gangov (2000) MTV Movie Award či Screen Actors Guild Award. Zahrala si aj v snímkach ako napríklad Nebezpečná známosť (2002), Rokerky (2002), Perfektné skóre (2004), Jazda na strele (2004), Tajomný let (2005), Veronika sa rozhodla zomrieť (2009) či televíznom filme Svedectvo (2016). Účinkovala tiež v seriáloch Six Degrees (2006 - 2007) či Parenthood (2010 - 2015).