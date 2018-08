Slávna speváčka chystá svadbu: Zásnuby po 8 rokoch vzťahu!

Dvojica, ktorá sa zoznámila, keď Jauch pôsobil v sprievodnej tanečnej skupine na speváčkinom turné, spolu randí od roku 2010. Tridsaťtriročná rodáčka z londýnskeho Islingtonu nenápadne ukázala prsteň prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila niekoľko fotografií a videí z portorického San Juanu. Tam Lewis donedávna nakrúcala druhú sezónu kriminálneho seriálu The Oath (2018).

Leona Lewis sa preslávila v roku 2006, keď vyhrala tretiu sériu britskej speváckej súťaže The X Factor. Držiteľka troch nominácií na ceny Grammy má na konte päť štúdiových albumov - Spirit (2007), Echo (2009), Glassheart (2012), Christmas, with Love (2013) a I Am (2015). K jej najväčším hitom patria skladby A Moment Like This, Bleeding Love, Run, Better In Time či Happy.