Promi mamina vyrazila do nočných ulíc V PODPRSENKE: Šialené, ako vyzerá MESIAC po pôrode!

Hovorí sa, že ženy by pri starostlivosti o deti nemali zabúdať ani to, aby si našli čas i na svojho partnera a ich vzťah. Speváčka Leona Lewis si je toho dobre vedomá. Spoločne s manželom Dennisom si počas víkendu vyšli na koncert speváka The Weeknda.

So svojimi follwermi sa kráska podelila aj o to, ako vyzeral jej outfit. Novopečená mamička si na koncert obliekla nohavice s vysokým pásom, ktoré doplnila podprsenkovým topom zlatej farby a sakom. Pri pohľade na ňu znie priam neuveriteľne, že sa len nedávno stala maminou.

FOTO: Leona Lewis si s manželom vyšla na rande a vyzerala fantasticky. Kliknutím na šípku as vám zobrazia ďalšie fotografie.

Dennis a Leona si spoločné rande užili, hoci spomínaný koncert bol napokon zrušený. The Weeknd totiž prišiel o hlas. Prítomným fanúšikom, ktorých bolo zhruba 70-tisíc, sa priamo na mieste ospravedlnil. A hoci prisľúbil, že im vstupné bude vrátené, našli sa jedinci, čo ho vypískali.