Prvá FOTO z celebritnej svadby: 28-ročný vekový rozdiel ich spočiatku desil!

PUGLIA - Láska všetko prekoná! Aj výrazný vekový rozdiel, ktorý je v prípade hviezdneho Davida Hasselhoffa (66) a jeho už zákonitej manželky Hayley (38) 28 rokov. Dvojica pred pár dňami spečatila svoj vzťah svadbou a šťastný ženích sa konečne podelil so svetom o momentku z ich veľkého dňa.

Na topkách sme vás už v uplynulých dňoch informovali, že slávny herec David Hasselhoff sa tretíkrát oženil. Jeho vyvolenou sa stala Hayley Roberts, s ktorou sú spolu od roku 2011. Hoci sú obaja na sociálnych sieťach dosť aktívni, o svadobné momentky sa doposiaľ nepodelili.

Najnovšie vydanie magazínu OK! však zdobí ich fotografia vo svadobnom a treba uznať, že im to spolu ozaj pristane. David a Hayley časopisu poskytli i rozhovor, v ktorom toho o ich vzťahu dosť prezradili.

Zaľúbenci sa zoznámili v čase, keď bol Hasselhoff porotcom v šou Britain´s Got Talent. „Stretli sme sa v istom hoteli. Ona sa chcela so mnou vyfotiť a ja som si od nej vypýtal číslo. Bol som na 99% presvedčený, že mi ho dá. Ale ona povedala nie. A potom mi položila otázku, pri ktorej som vedel, ze som zrejme našiel tú pravu. Opýtala sa ma, že koho vlastne som v tom Baywatchi stvárnil,” uviedol David. Ten si napokon sympatie mladej blondínky získal.

Hayley sa netají tým, že z ich vzťahu mala obavy. „Na začiatku som si myslela, že náš vekový rozdiel je veľký a bola som z toho dosť nervózna. Ale teraz ma to už netrápi. David sa správa oveľa mladšie a ani na svoj vek nevyzerá,” priznala kráska úprimne.

Aj Davidovi spôsoboval ich vekový rozdiel vrásky na čele. „Dlhý čas som si myslel, že nie je správne sa s Hayley oženiť. Som oveľa starší a nechcel som jej zobrať radosť a mladosť, či nadšenie z toho mať deti a spolu zostarnúť,” priznal.

Hviezda seriálov Baywatch a Knight Rider však napokon nabrala odvahu. „Sme spolu už sedem rokov a užívame si to. Uvedomil som si, ako veľmi Hayley milujem a že ako veľmi sme sa stali súčasťou života toho druhého. Neženíte sa preto, lebo s tým druhým chcete žiť, ale preto, lebo bez neho nedokážete žiť. Cítil som to tak. A vedel som, že bez nej by som bol nešťastný,” uzavrel Hasselhoff, ktorý je očividne veľkým romantikom.

Svadobnú FOTO Davida Hasselhoffa a jeho výrazne mladšej ženy nájdete v GALÉRII>>