Mila Kunis nechce hrať s manželom Ashtonom: NIKDY viac... Kvôli tomuto!

LOS ANGELES - Americká herečka Mila Kunis už nechce nikdy znovu hrať spolu so svojím kolegom a manželom Ashtonom Kutcherom. Dôvody prezradila v programe Sunday TODAY.

“Už sa to nestane. Nemôžem sa naňho pozerať a nemyslieť si pri tom: ‘Čo to robíš?’…nie, je to divné," povedala. Vždy vraj podľa vlastných slov vidí, keď Kutcher hrá a ďalšiu spoluprácu v tomto smere preto vylúčila. "Nemôžme byť spolu v jednej scéne,” citoval herečku magazín People. Dvojica, ktorá sa preslávila v seriáli Tie roky sedemdesiate... (1998 - 2006), začala spolu randiť na jar 2012 a zosobášila sa v roku 2015. Manželia majú spolu dve deti.

Christopher Ashton Kutcher sa okrem seriálu Tie roky sedemdesiate... predstavil napríklad aj vo filmoch Kámo, kde mám fáro? (2000), Šialené rande (2003), Osudový dotyk (2004), Záchranári (2006), Mejdan v Las Vegas (2008), Vzájomné objatia (2009), Vrahúni (2010), Hlavne nezáväzne (2011) alebo Jobs (2013). V rokoch 2011 - 2015 stvárňoval miliardára Waldena Schmidta v sitkome Dva a pol chlapa (2003 - 2015).

Milena Markovna Kunis sa preslávila práve v seriáli Tie roky sedemdesiate... (1998 - 2006), v ktorom účinkovala s Kutcherom. Herečka sa okrem toho objavila napríklad aj v snímkach Kopačky (2008), Kniha prežitia (2010), Čierna labuť (2010), Ide len o sex (2011), Macík (2012), Cesta do krajiny Oz (2013), Jupiter na vzostupe (2015), Matky rebelky (2016) či Matky rebelky: Šťastné a veselé (2017).