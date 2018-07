Hviezdne obsadenie: Vo filmovej adaptácii legendárneho muzikálu sa predstavia tieto celebrity

LOS ANGELES - Americká speváčka a herečka Jennifer Hudson, speváčka Taylor Swift, anglický herec Ian McKellen a herec a moderátor James Corden si zahrajú v pripravovanej filmovej adaptácii legendárneho muzikálu Mačky. Projekt produkčnej spoločnosti Working Title a filmového štúdia Universal bude režírovať Tom Hooper, ktorý má na konte oscarový filmový muzikál Bedári (2012). O spracovanie muzikálu z pera Andrewa Lloyda Webbera sa postaral Lee Hall. Nakrúcanie by sa malo začať ešte tento rok vo Veľkej Británii.

Cats zložil spomínaný britský skladateľ Andrew Lloyd Webber na motívy básní T.S. Eliota z roku 1939. Príbeh sa odohráva na každoročnom stretnutí mačiek z Jellica, keď usporadúvajú tajný mačací bál. Počas neho najstarší kocúr (McKellen) mačkám vždy prezradí, ktorá z nich dostane možnosť nového života. Podľa zdrojov magazínu The Hollywood Reporter by mala Hudson stvárniť odvrhnutú mačku Grizabellu, ktorá spieva známu skladbu Memory, a Swift zase koketnú Bombalurinu.

Jennifer Hudson sa stala známou v roku 2004 ako finalistka tretej sezóny speváckej súťaže American Idol. Na konte má zatiaľ tri štúdiové albumy - Jennifer Hudson (2008), I Remember Me (2011) a JHUD (2014). Okrem spevu sa venuje aj herectvu a modelingu. Jej filmovým debutom bol muzikál Dreamgirls (2006), ktorý jej v roku 2007 vyniesol Oscara, Zlatý glóbus, cenu BAFTA, Critics' Choice Movie Award i Screen Actors Guild Award za herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Následne si zahrala tiež v snímkach ako Sex v meste: Film (2008), Múr nárekov (2008), Winnie Mandela (2011) či Lullaby (2014) a v seriáli Empire (2015).

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017). Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).

Ian McKellen je širšej verejnosti známy predovšetkým ako Gandalf z filmovej trilógie Pán prsteňov (2001, 2002 a 2003) alebo ako Magneto z filmov o X-Menoch (2000, 2003, 2006, 2014). Úlohu čarodejníka Gandalfa si zopakoval aj v trojdielnej adaptácii románu Hobit (1937) J. R. R. Tolkiena z rokov 2012 - 2014. Okrem toho účinkoval aj v snímkach ako Rasputin (1996), Nadaný žiak (1998), Bohovia a monštrá (1998), Da Vinciho Kód (2006) či Mr. Holmes (2015) a mnohí ho označujú za jedného z najvýznamnejších žijúcich britských hercov. Za aktivity v boji za práva gejov a lesieb McKellenovi udelili britské vyznamenanie Freemen of the City of London. Držiteľ prestížnej divadelnej ceny Tony, Zlatého glóbusu a dvoch nominácií na Oscara dostal v roku 1991 rytiersky titul od britskej kráľovnej Alžbety II..

James Corden je zabávač, scenárista, producent, herec, spevák a moderátor. Známy je najmä vďaka populárnemu segmentu Carpool Karaoke jeho The Late Late Show with James Corden. Zahral si vo filmoch ako napríklad Za svetlami Blackpoolu (2002), Príťažlivé zlo (2009), Traja mušketieri (2011), Životná šanca (2013) či Príbehy z lesov (2014). Za seriál Gavin & Stacey (2007 - 2010), ktorý pomáhal vytvárať a tiež si v ňom zahral, mu udelili cenu BAFTA.