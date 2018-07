Rodina chce vojvodkyňu Meghan zničiť: Nechutné vyhrážky a šokujúce odhalenie!

Na topkách sme vás už informovali, že vojvodkyňa Meghan so svojím otcom Thomasom nie je v kontakte. Nečudo. Najskôr vyrobil škandál s hranými paparazzi zábermi, potom sa údajne kvôli zdravotným problémom nezúčastnil svadby a najnovšie poskytuje médiám rozhovory, v ktorých hovorí o čomkoľvek.

Meghan je vydesená, trpí a... Z týchto slov vojvodkyňu porazí!

Svojich päť minút slávy sa rozhodla využiť aj nevlastná sestra vojvodkyne - Samantha Grant. „Ako sa môžeš na seba pozerať do zrkadla? Máš kopec času na to, aby si si uctila kohokoľvek. Ale vlastného otca si nevážiš. Ak náš otec zomrie, bude to kvôli tebe!” reagovala na twitteri a okrem vyhrážok smerom k Meghan sa vyjadrila aj na margo kráľovskej rodiny. „Mali by sa hanbiť za to, že sú takí bezcitní,” dodala. Za zmienku stojí, že Samantha chystá knihu s názvom In The Shadows Of The Duchess, v ktorej o svojej sestre pekne hovoriť určite nebue.

S médiami sa však skontaktovala aj dobrá kamarátka vojvodkyne Meghan. „Neľutujte Thomasa, ale Meghan. Celý ten príbeh so zdravotnými problémami a operáciou srdca si len vymyslel,” uviedla pre portál dailymail.co.uk. Zaujímavé je, že novinári kontaktovali kliniku, na ktorej mal Thomas Markle operáciu absolvovať. Pacienta s takýmto menom tam však neevidujú.

„Samozrejme, že Meghan je kvôli nemu nešťastná. Neprišiel na jej svadbu, neviedol ju k oltáru a teraz toto. Všetci ho ľutujú. Ale keby bol naozaj chorý, Meghan by ho určite išla navštivíť,” uzavrela.

Samotná Meghan ani kráľovská rodina na vyjadrenia jej otca, či iných členov famílie vôbec nereagujú.