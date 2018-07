Meghan je vydesená, trpí a... Z týchto slov vojvodkyňu porazí!

Kdekoľvek sa vojvodkyňa Meghan objaví, srší dobrou náladou a rozdáva úsmevy na všetky strany. Jej otec Thomas však vôbec nemá pocit, že je šťastná. „Moja dcéra je vydesená. Vidím jej to na očiach a v tvári. Poznám, ako sa usmieva a tento jej výraz teraz sa mi vôbec nepáči. Nie je to ani hraný úsmev. Je to úsmev plný bolesti,” vyjadril sa pre The Sun 73-ročný Markle. „Keď sa vydáte do tejto rodiny, musíte platiť vysokú cenu,” dodal.

Zaujímavé je, že Meghan nie je so svojím otcom v žiadnom kontakte. „Číslo, na ktoré som jej mohol volať, teraz nefunguje. Nepoznám žiadnu adresu, na ktorú by som jej mohol napísať. Vôbec neviem, ako mám svoju dcéru kontaktovať,” posťažoval sa otec vojvodkyne, ktorý v minulosti vyrobil škandál s paparazzmi a nezúčastnil sa ani jej svadby. Údajne kvôli zdravotným problémom.

A hoci v čase svadby vraj nemohol cestovať, teraz zvažuje, že za ňou do Anglicka z Mexika vycestuje. „Chcem vidieť svoju dcéru. A je mi jedno, či je na mňa nahnevaná alebo nie. Je smutné, že to došlo do takéhoto štádia. Je mi to ľúto a nesiem na tom podiel viny. Ale budem za to platiť do konca svojho života,” uzavrel Thomas.

Nechajme sa prekvapiť, či sa mu Meghan po dvoch mesiacoch konečne ozve. Niet pochýb, že ak sa tak stane, tak Thomas sa v médiách veľmi rád pochváli...