Bezpečnostný poplach pri Trumpovi! Muža s muníciou zatkli pri golfovom klube

WASHINGTON - Americké bezpečnostné zložky v nedeľu zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Trump sa tam v noci na stredu zúčastní na galavečeri. Informovala o tom agentúra AP.
Úrad šerifa v okres Los Angeles uviedol, že zadržaný 38-ročný muž v okolí Trumpovho golfového klubu zhotovoval fotografie a videá, pričom vo vrecku mal zásobník so 16 nábojmi. Polícia neskôr v jeho aute zaistila aj pištoľ.
Policajné zložky v pondelok prehľadali aj jeho dom a našli tam množstvo strelných zbraní, zásobníkov a munície, ako aj nepriestrelné vesty a zápisníky so „znepokojujúcimi tvrdeniami“. Muža zatkli za nosenie skrytej strelnej zbrane a držbu zakázanej munície.