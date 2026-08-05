Šok v meste ovládanom Le Penovej stranou: Objavili sa hákové kríže!

PARÍŽ - Na viacerých miestach vo francúzskom meste La Flèche v departemente Sarthe sa objavili hákové a keltské kríže. Polícia v súvislosti s tým začala vyšetrovanie, informoval v utorok denník Le Monde.
Mesto La Flèche ležiace v údolí Loiry sa po komunálnych voľbách v marci 2026 stalo prvým v regióne Pays de la Loire, kde voľby primátora vyhral kandidát krajne pravicového Národného združenia (RN). Iba 25-ročný Romain Lemoigne vyhral nad protikandidátom len o 122 hlasov.
Starosta nápisy odsúdil
Vo svojej reakcii Lemoigne tieto prejavy antisemitimu ostro odsúdil. „Ide o vážne narušenie hodnôt republiky, ľudskej dôstojnosti a pokoja v La Flèche,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň poukázal na to, že terčom sa stali aj pre mesto významné miesta vrátane okolia pamätníka obetiam vojny. Dodal, že mesto už všetky nápisy odstránilo. Pripomenul zároveň, že podobné poškodzovanie verejného majetku sa v meste objavilo aj v apríli 2025, teda ešte pred jeho zvolením.
Opozícia kritizuje RN
Opozičná mestská poslankyňa Delphine Endrèsová v súvislosti s nápismi uviedla, že za atmosféru v meste nesie politickú zodpovednosť aj RN. „Krajne pravicové skupiny majú pocit, že sú tu doma a môžu si dovoliť písať takéto nápisy,“ povedala.
Prejavy antisemitizmu vo Francúzsku v uplynulých rokoch výrazne pribúdajú, najmä po eskalácii konfliktu na Blízkom východe v októbri 2023. Francúzsko má najväčšiu židovskú komunitu v Európe, jej členovia však majú čoraz väčšie obavy o svoju bezpečnosť a strach z verbálnych i fyzických útokov.