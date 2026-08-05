Napätie medzi spojencami: USA odobrali víza brazílskej veľvyslankyni vo Washingtone

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok zrušila víza brazílskej veľvyslankyni vo Washingtone Marii Luize Ribeirovej Viottiovej. Ide o odvetu za to, že Brazília v júli neudelila víza dvom americkým diplomatom, ako aj za to, že zdržiava schválenie nového amerického veľvyslanca. Píše o tom agentúra AP.
Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že zrušenie víz je recipročným krokom. Predstavitelia rezortu však vysvetlili, že toto rozhodnutie by mohli rýchlo zvrátiť, ak Brazília prijme primerané opatrenia a akceptuje amerického nominanta na veľvyslanca v Brazílii.
Návrat je možný
Hoci boli veľvyslankyni Viottiovej zrušené víza, nebola vyhlásená za personu non grata, zdôraznil zdroj AP. K výkonu svojich diplomatických povinností by sa podľa neho mohla vrátiť, ak brazílska vláda schváli bývalého predsedu floridskej snemovne reprezentantov Dannyho Pereza za veľvyslanca USA v Brazílii. Nemenovaný predstaviteľ sa domnieva, že Brazília plánuje vydať potrebný agremán až po októbrových prezidentských voľbách.
Brazília odmietla víza
Brazília tiež koncom júla odmietla vydať víza pre Rileyho Barnesa, zástupcu ministra zahraničných vecí USA pre demokraciu, ľudské práva a prácu, ako aj pre jeho hlavného poradcu. Brazília sa tak rozhodla pre podozrenie, že americkí diplomati plánujú kritizovať prezidenta Lulu a volebný proces.
Spor o demokraciu
Americká diplomacia tieto obvinenia odmietla a uviedla, že diplomati sa chceli stretnúť s vládnymi predstaviteľmi, náboženskými lídrami a ďalšími osobami, aby rokovali o „integrite volieb“, náboženskej slobode a slobode prejavu. Podľa Washingtonu išlo o rutinnú návštevu.
Prezidentské voľby sa v Brazílii uskutočnia v októbri. Hlavným súperom Lulu da Silvu je pravicový senátor Flávio Bolsonaro, najstarší syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol odsúdený na viac ako 27 rokov väzenia za pokus o prevrat po prehratých voľbách v roku 2022. Flávia Bolsonara nominovala minulý týždeň Liberálna strana (PL). Rodina Bolsonarovcov udržiava úzke politické vzťahy s prezidentom USA Trumpom.