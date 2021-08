Markizáčka a jej drsný ODKAZ cirkvi: Toto je ZVRÁTENÉ a CHORÉ!

Na topkách sme vás informovali, že Michaela Králiková prežíva kvôli bývalému partnerovi hotové peklo. Otec jej troch detí na ňu dokonca poštval políciu i sociálku. Fakt, že kuchárka vydala knihu s názvom Stratená nájdená, prostredníctvom ktorej vyrozprávala svoj príbeh, ho tiež zrovna nenadchol...

Tvár z Telerána prežíva PEKLO: Jej EX na ňu poštval sociálku a kriminálku... DRÁMA na ulici!

Michaela sa na vlastnom príklade usiluje dodať odvahu ženám s podobným osudom. Ako sama poukazuje, pre mnohé je ich viera akousi prekážkou za šťastím. „Keď som sa rozhodovala pre rozvod, viera, cirkev a pochopenie okolia boli mojimi najväčšími brzdami. Vedela som, že sa musím zmieriť s tým, že prídem o veľa priateľov, že ma budú súdiť, hodnotiť, možno aj zákonnícky posielať do pekla, aj že sa stretnem s nepochopením. Nebolo to inak a bolo to horšie, ako som čakala,” priznala vo svojich najnovších úvahách vyštudovaná teologička.

„Stretla som sa s radikálnym odsúdením, posielaním veršov z Biblie, prišli mi napomínajúce správy, maily aj listy, v ktorých ma vyzvali, aby som sa viac modlila, vydržala, prehodnotila svoje rozhodnutie z pohľadu “večnosti”. Počúvala som, že rozvod je hriech, pôjdem do pekla, ale aj to, že keď si nájdem partnera, budem cudzoložnica. Myslela som si, že som na toto bola pripravená. Ale nebola som. Na toto sa nedá pripraviť,” dodala. Zároveň vyzdvihla ľudí, ktorí jej vyjadrili pochopenie, súcit a lásku.

FOTO: Michaela Králiková so svojim súčasným partnerom.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa s Králikovou mnohí delia o svoje skúsenosti. Michaela sa preto usiluje vysvetľovať, že ak sa žena rozhodne pre rozvod, neznamená to, že je zlou kresťankou. „Považujem za zvrátené a choré, ak cirkev pod rúškom dogiem a náboženstva povzbudzuje ženy zostávať v chorých a toxických vzťahoch, nechávať sa týrať, “poslúchať muža” a byť ticho,” povedala k tomu trojnásobná mamička, ktorej píšu stovky žien, ktoré vnímajú nátlak a nepochopenie.

Králiková sa preto rozhodla apelovať na kresťanov a cirkevných predstaviteľov. „Títo ľudia nepotrebujú vaše hodnotenia, odsúdenie a zákonníctvo. Sú to ľudia, ktorí potrebujú milosrdenstvo, empatiu a prijatie. Nezatvárajme pred nimi dvere. Viera bez skutkov je mŕtva,” uzavrela.

FOTO: Michaela Králiková krstila svoju knihu v markizáckom Teleráne, kde často predvádza svoje kulinárske umenie.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}