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Tragédia v hereckej rodine: Brat slovenskej legendy spáchal samovraždu!

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(Zdroj: TV JOJ)
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BRATISLAVA - Ján Mistrík patrí medzi legendy slovenského herectva. Na javisku aj pred kamerami strávil desiatky rokov a vytvoril množstvo nezabudnuteľných postáv. Herectvu zasvätil celý život, no jeho meno je dodnes spojené aj s tragickým osudom staršieho brata Ivana Mistríka.

Ján Mistrík patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského divadla, filmu i rozhlasu. Narodil sa 3. augusta 1942 v Bratislave a s herectvom sa zoznámil už ako malé dieťa. Na divadelných doskách totiž stál už ako šesťročný, keď debutoval v Slovenskom národnom divadle. Práve tam pôsobil aj jeho starší brat Ivan Mistrík. Po absolvovaní štúdia herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1963 odštartoval svoju profesionálnu kariéru.

Tragédia v hereckej rodine:
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 (Zdroj: Petra Bošanská)

Najskôr pôsobil v divadlách vo Zvolene a v Martine, kde sa postupne vypracoval medzi rešpektovaných divadelných hercov. Od roku 1973 sa stal členom súboru bratislavskej Novej scény, s ktorou spojil významnú časť svojho umeleckého života. Počas svojej bohatej kariéry stvárnil množstvo výrazných divadelných postáv. Diváci si ho pamätajú ako Miška v hre Ženský zákon, Biffa v Smrti obchodného cestujúceho, Claudia v Shakespearovej komédii Mnoho kriku pre nič, Michala v Hájnikovej žene či Alaina v Molièrovej Škole žien.

Jeho prirodzený prejav a charizma mu otvorili dvere aj k filmu, televíznym inscenáciám a rozhlasovej tvorbe. Objavil sa v mnohých televíznych filmoch a pravidelne účinkoval aj v populárnych rozhlasových reláciách, medzi nimi napríklad v legendárnych Čo nového, Bielikovci?. S jeho menom sa spája aj silný rodinný príbeh. Jeho starší brat Ivan Mistrík patril k najvýznamnejším slovenským hercom svojej generácie a tešil sa mimoriadnej obľube. Napriek úspešnej kariére však jeho život skončil predčasne – v roku 1982 sa ho rozhodol dobrovoľne ukončiť.

Tragédia v hereckej rodine:
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: TASR)

Ivan to v súkromí nemal ľahké. Jeho prvá manželka Helena, zvaná Enka, zomrela náhle počas dovolenky ako 45-ročná. Neskôr sa oženil s Máriou Klesniakovou, ktorá bola o 17 rokov mladšia. Jeho kamaráti hovorili, že mu robila zo života peklo. Iné zdroje zas spomínajú Ivanovu neprimeranú žiarlivosť. Vo vzťahu sa údajne vyskytli aj bitky. A herec začal piť. Alkohol mu v krvi namerali aj po tom, ako spáchal samovraždu. Zastrelil sa guľovnicou po 4 rokoch svojho nevydareného druhého manželstva. 

Ján bol bratovi Ivanovi nablízku, keď mu nečakane zomrela prvá manželka Helena, a takisto ako prvý z rodiny tušil, že Ivanovo druhé, turbulentné manželstvo neskončí dobre. Ivanova smrť odštartovala v rodine Mistríkovcov čiernu sériu. Pol roka po ňom zomrel od žiaľu otec a o dva a pol roka aj ich mama. Ján tak v priebehu troch rokov zostal z pôvodnej rodiny úplne sám.

Z hlbokého smútku a samoty po strate brata a rodičov Jána zachránila jeho manželka Elvíra a ich tri dcéry, ktoré preňho v tomto temnom období znamenali kľúčovú oporu.

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