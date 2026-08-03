Ďalší PODVOD na dovolenkároch? Inšpekcia vydala VAROVANIE pred TÝMTO webom! Prerušenie činnosti a obvinenia

BRATISLAVA - Na slovenskom internete sa objavil ďalší rizikový web ponúkajúci zájazdy. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) web destinace.sk vykazuje toľko nezrovnalostí, že spotrebitelia môžu veľmi rýchlo skončiť bez dovolenky aj bez peňazí. Stránka sa po varovaní bráni, obviňuje SOI z neprofesionálneho postupu a náhle prerušuje činnosť, no bez jediného kontaktu či pokynov pre zákazníkov, ktorí už zaplatili.
Slovenská obchodná inšpekcia upozornila spotrebiteľov na ďalší rizikový web ponúkajúci zájazdy. Stránka destinace.sk podľa jej slov vykazuje viacero vážnych nezrovnalostí, ktoré spochybňujú jej dôveryhodnosť. Podľa inšpekcie ide o kombináciu podozrivých technických údajov, nejasného prevádzkovateľa a neúplných informácií o ponúkaných zájazdoch. Spotrebitelia tak môžu veľmi rýchlo skončiť bez dovolenky aj bez peňazí.
SOI pri preverovaní zistila, že ako prevádzkovateľ je uvedená česká spoločnosť Cestovní agentura COMPLETE TRAVEL, s.r.o., ktorá v Česku skutočne existuje a má licenciu na prevádzkovanie cestovnej agentúry. Inšpekcia však nenašla žiadny dôkaz, že by firma reálne ponúkala zájazdy cez web destinace.sk alebo že by išlo o jej oficiálny predajný kanál.
Registrácia len pred pár mesiacmi, držiteľom je fyzická osoba
Pri kontrole webu destinace.sk sa podľa SOI ukázalo, že stránka vykazuje viacero podozrivých prvkov. "Doména bola zaregistrovaná až dňa 23. apríla 2026, pričom jej držiteľom je podľa registra WHOIS fyzická osoba, ktorej identita nie je z verejne dostupných údajov zistiteľná," uvádza inšpekcia. Ďalším problémom sú všeobecné obchodné podmienky, ktoré odkazujú na úplne inú zahraničnú spoločnosť – alltours flugreisen GmbH – a dokonca na nemecký právny poriadok, hoci stránka deklaruje českého prevádzkovateľa. SOI pripomína, že meno alltours flugreisen GmbH bolo v minulosti zneužité pri podvodnej stránke alltours.sk, na ktorú už upozorňovala spotrebiteľov.
Kúpili ste si zájazd cez TÚTO stránku? VAROVANIE inšpekcie: Môžu vám ostať oči pre plač
Na webe sa navyše podľa inšpekcie nachádzajú zvyšky cudzej internetovej šablóny, vrátane kontaktných údajov, ktoré nijako nesúvisia s uvedeným prevádzkovateľom. Pri ponukách zájazdov chýba aj základná informácia – kto je organizátorom konkrétneho zájazdu. Ide pritom o povinný údaj, ktorý musí byť spotrebiteľovi poskytnutý ešte pred uzatvorením zmluvy.
SOI preto odporúča, aby spotrebitelia cez stránku neobjednávali zájazdy, neposkytovali osobné údaje a neplatili žiadne finančné prostriedky. „Zistené nezrovnalosti predstavujú riziko, ktoré môže viesť k finančnej strate spotrebiteľa. Odporúčame stránku destinace.sk vôbec nepoužívať,“ uviedla inšpekcia.
Stránka sa bráni a prerušuje činnosť
Krátko po zverejnení varovania SOI nahradilo ponuku zájazdov na destinace.sk vyhlásenie, v ktorom prevádzkovateľ ostro kritizuje postup inšpekcie. Tvrdí, že varovanie je nepravdivé a založené na „vykonštruovaných skutočnostiach“. „Za vzniknutú situáciu nesie plnú zodpovednosť neprofesionálny postup Slovenskej obchodnej inšpekcie,“ uvádza stránka. Podľa prevádzkovateľa ich SOI vôbec nekontaktovala, nepožiadala o podklady ani vysvetlenia. Dodáva, že výzvu vydala jednostranne, bez právneho základu a bez dôkazov.
Prevádzkovateľ zároveň oznámil, že s okamžitou platnosťou prerušuje činnosť na Slovensku. „Keďže ďalšie pokračovanie činnosti by vystavovalo našu spoločnosť neprimeraným právnym a prevádzkovým rizikám, s okamžitou platnosťou prerušujeme našu činnosť na Slovensku až do odvolania,“ píše sa vo vyhlásení.
Vážne pochybnosti o dôveryhodnosti stránky však vyvoláva fakt, že vyhlásenie zverejnené na stránke vôbec neobsahuje žiadne informácie pre zákazníkov. Prevádzkovateľ neuvádza, ako majú postupovať ľudia, ktorí si už zájazd objednali, nezverejňuje už kontaktné údaje, neponúka žiadny spôsob komunikácie ani riešenia vzniknutej situácie. Stránka tak ponecháva spotrebiteľov úplne bez návodu, čo robiť v prípade zaplatenej, no neuskutočnenej dovolenky.
Inšpekcia okrem toho nebola jediná, ktorá pred doménou varovala. Počas júla na webovú stránku upozornila aj SACKA, podľa ktorej web nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou. Internetovú stránku označila za podvodnú.
Čo robiť, ak už niekto zaplatil?
SOI upozorňuje, že ak spotrebiteľ cez destinace.sk už zaplatil za zájazd, ktorý sa neuskutočnil a peniaze mu neboli vrátené, mal by sa obrátiť na políciu. „V prípade nevrátenia finančných prostriedkov odporúčame kontaktovať orgány činné v trestnom konaní,“ uvádza inšpekcia.