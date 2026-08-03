Silné otrasy v Egypte prebudili strach! Krajina je v najvyššej pohotovosti: Hlásia magnitúdu 5,5

KÁHIRA - Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 v pondelok zasiahlo východný Egypt. Otrasy cítili v širokej oblasti a zaznamenali ich aj neďaleko hraníc s Pásmom Gazy. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa egyptského Národného výskumného ústavu astronómie a geofyziky zasiahlo zemetrasenie približne 40 kilometrov severne od pobrežného mesta Suez. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii nariadilo aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a bezpečnostným zložkám nariadilo, aby boli v „najvyššej pohotovosti“.
Rezort zdravotníctva ani egyptský Červený polmesiac bezprostredne nehlásili žiadne škody ani obete zemetrasenia. Červený polmesiac vyzval obyvateľov, aby sa zdržiavali ďalej od starých a zanedbaných budov, ktoré sa bežne nachádzajú v niektorých častiach Káhiry.
AFP informuje, že v Egypte sa silné zemetrasenia vyskytujú len zriedka. V októbri 1992 zasiahlo krajinu zemetrasenie s magnitúdou 5,8, ktoré si vyžiadalo viac než 500 obetí a v jeho dôsledku boli vysídlené tisíce ľudí.